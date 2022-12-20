«Слишком поздно понял, что это ошибка»: таких слов о Пугачевой от Киркорова не ждали

Когда в 1994 году Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова, ее поклонники не сомневались, что на этом браке любвеобильная певица остановится. Уж слишком счастливыми выглядели артисты друг с другом. И так продолжалось 11 лет, пока в 2005 году не грянула новость о разводе. Впоследствии Пугачева вышла замуж еще раз, а Киркоров так и остался один. Он всегда тепло отзывался о бывшей супруге, заявляя, что их брак был важнейшим периодом в его жизни. Но со временем мнение поп-короля изменилось.

Сейчас он утверждает, что не верит в любовь, а свою женитьбу на Алле называет капризом. По словам Киркорова, он просто хотел заполучить в жены самую шикарную женщину страны, и когда она поддалась на его ухаживания, то не стал затягивать со свадьбой. Однако для счастливой семейной жизни одного такого стремления оказалось мало.

«Слишком поздно понял, что это ошибка», — посетовал Филипп в беседе с изданием «7 дней ».

Киркоров добавил, что и Пугачева со временем осознала всю поспешность их союза. Однако несколько лет они еще прожили друг с другом.