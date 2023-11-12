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Слишком пошло даже для взрослых: эту популярную в СССР книгу зря считали детской

12 ноября 2023 09:45
Слишком пошло даже для взрослых: эту популярную в СССР книгу зря считали детской

Школьники не догадывались, какое откровенное произведение читали на уроках.

Многие годы поэма Александра Пушкина «Руслан и Людмила» входит в школьную программу по литературе. Учащиеся пятых классов внимательно изучают произведение, вдохновленное богатырским эпосами, но даже не догадываются, что во время первой публикации оно едва не было запрещено из-за своей откровенности.

Так, в «Руслане и Людмиле» можно заметить множество весьма откровенных и пикантных сцен, которые смутили современников поэта. Например, он весьма подробно описывает мечты Руслана о своей возлюбленной перед их брачной ночью.

В похожей ситуации оказывается и Ратмир, который видит весьма откровенные сны, пересказанные читателю Пушкиным. Но школьники обращают внимание лишь на захватывающие сцены похищений и борьбу Руслана и Черномора, поэтому не замечают скабрезные строки.

Сама же поэма, как уверены литературоведы, далеко не детская литература. Это многогранное произведение, которое лишь отчасти является богатырским эпосом, но отличается тонким юмором и мастерством Пушкина описывать отношения и чувство любви.

Фото: Кадр из фильма «Руслан и Людмила» (1972)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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