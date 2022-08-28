Слишком по-русски: иностранцы не выдержали «безумия» советского хита
Их можно понять.
Только работая над одним из своих творческих проектов, Георгий Данелия осознавал: современники его не поймут, он станет откровением для следующих поколений. Так и случилось, культовый статус «Кин-дза-дза!» приобрела лишь со временем.
Но то в отношении русскоязычной аудитории, зарубежным зрителям оценить ленту по достоинству оказалось куда сложнее. Многие из рецензентов пожаловались на то, что сюжет просто сбивает с толку.
Общая атмосфера безумия пришлась по душе не всем иностранцам, по их мнению научная фантастика Данелии вышла слишком сюрреалистичной, но при этом скучной, чему поспособствовал растянутый хронометраж. И главным замечанием к картине оказалось:
«Слишком по-русски».
Что рецензентам действительно понравилось, так это абсурдный юмор и креативный подход создателей, граничащий с сумасшествием:
«Я было подумал, что Тарковский перед смертью сошел с ума и снял этот фильм».