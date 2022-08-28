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Слишком по-русски: иностранцы не выдержали «безумия» советского хита

28 августа 2022 12:30
Слишком по-русски: иностранцы не выдержали «безумия» советского хита

Их можно понять.

Только работая над одним из своих творческих проектов, Георгий Данелия осознавал: современники его не поймут, он станет откровением для следующих поколений. Так и случилось, культовый статус «Кин-дза-дза!» приобрела лишь со временем.

Но то в отношении русскоязычной аудитории, зарубежным зрителям оценить ленту по достоинству оказалось куда сложнее. Многие из рецензентов пожаловались на то, что сюжет просто сбивает с толку.

Общая атмосфера безумия пришлась по душе не всем иностранцам, по их мнению научная фантастика Данелии вышла слишком сюрреалистичной, но при этом скучной, чему поспособствовал растянутый хронометраж. И главным замечанием к картине оказалось:

«Слишком по-русски».

Что рецензентам действительно понравилось, так это абсурдный юмор и креативный подход создателей, граничащий с сумасшествием:

«Я было подумал, что Тарковский перед смертью сошел с ума и снял этот фильм».

Фото: YouTube
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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