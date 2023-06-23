Слишком «несоветская»: красотку из «Золотой стрелы» вынудили пойти на крайность

Актриса Светлана Петросьянц прославилась благодаря роли в фильме «Золотая стрела» режиссера Сайдо Курбанова. Девушка начала сниматься еще студенткой, а ее необыкновенная красота в одночасье принесла ей множество поклонников. К сожалению, карьера актрисы была недолгой.

Светлана обладала редкой для Советского Союза уточненной красотой и талантом, поэтому легко получала роли одну за другой. Но внешность актрисы одобряли далеко не все: многие считали, что ее образ слишком «буржуазный» для советского зрителя.

Но в конце 80-х девушка пропала с экранов, а о ее жизни долго ничего не было слышно. Ходили слухи, что в 1988 году актриса родила дочь, а через три года уехала из страны в США. На Западе красота Петросьянц не слишком ей помогла. Женщине приходилось работать обычной продавщицей в магазине, обслуживать столы в ресторане и даже мыть посуду и полы в кафе.

Несмотря на все трудности, на родину Светлана так и не вернулась. Со временем ее муж открыл бизнес, и жизнь бывшей актрисы наладилась.