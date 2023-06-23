Слишком нескромно: внучка Боярского шокировала народ горячими фото

Старшая внучка советского д’Артаньяна Екатерина в этом году отметит свое 25-летие. Впервые о девушке заговорили пару лет назад назад, когда она начала выкладывать в соцсети не в меру откровенные снимки.

Недавно Катя предстала в мини-корсете, который подчеркнул пышные формы Боярской. Пикантный образ дополнили «ведьминские» ногти и вызывающий макияж. Горячий снимок Екатерины с нескромным декольте тут же вызвал переполох в Сети. Интернет-пользователи были ошарашены видом Боярской и окрестили ее образ «вульгарщиной».

«Интересно, а у дедушки волосы дыбом не встают от любимой внучки?», «Ей нужно вести себя скромнее», «Позорит светлое имя своего деда», «Зачем такое выставлять?», — отозвались интернет-пользователи.

Екатерина — старшая дочь Сергея Боярского, наследника Михаила Сергеевича и Ларисы Луппиан. Также у девушки есть младшая сестра Александра. Катя занимается музыкой, но о ее творчестве говорят намного реже, чем о колоритной внешности.