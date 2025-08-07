Слишком мрачно даже для Вестероса: HBO не решилось экранизировать эти сцены из книг «Игры престолов» — и, возможно, не зря

Многие до сих пор не простили сериалу «Игра престолов» финал, но есть сцены, за которые студии HBO стоит сказать спасибо… за то, что они так и не попали на экран. Какой бы ни была шокирующей Красная свадьба то, что написал Джордж Р. Р. Мартин в книгах, — порой куда мрачнее.
Некоторые читатели в шутку (а может, и не очень) называют Мартина садистом, который получает удовольствие от уничтожения своих персонажей. И глядя на вырезанные эпизоды, понимаешь — удар действительно было решено смягчить. Иначе сериал бы точно оказался не в разделе «фэнтези», а в разделе «запрещено к показу».
Жестокий пират
Помните пугающих и бледных чернокнижников из города Кварта, у которых Дейенерис просила совета в сериале? В экранизации их показали мельком — туманно и почти без последствий. Но в книгах у истории есть продолжение.
Когда Дейенерис сожгла Дом Бессмертных — без суда и следствия — один из выживших колдунов, Пиат Прей, затаил страшную обиду. Вместе с двумя соратниками он отправился в морское путешествие, чтобы отомстить Матери драконов. Но бедняге не повезло — в пути он столкнулся с Эуроном Грейджоем. После таких встреч обычно молят о быстрой смерти.
Эурон, которого сложно назвать уравновешенным, быстро убил одного из колдунов. А двух других… заставил съесть его плоть. Затем он оставил в живых только Пиата — но не из милосердия, а чтобы тот обучал его темной магии. Когда Прей в последний раз появляется в книге, он висит в трюме корабля, изуродованный, без конечностей, сломанный, и все еще служит своему мучителю.
Детство Грейджоев
Если история с Пиатом Преем звучит как эпизод хоррора, то детство братьев Грейджоев — уже полноценный психологический триллер. Джордж Мартин в книгах однозначно намекает: Эурон не просто измывался над младшими — он делал с ними нечто куда страшнее.
Старший брат регулярно издевался над Виктарионом. К слову, этого персонажа в сериале так и не показали. Но настоящий ужас обрушился на младших — Эйрона и Урригона. Эурон бил их, ломал психику, а по ночам прокрадывался в спальни. Мальчики затаив дыхание слушали, как скрипят половицы. Потому что знали — старший брат снова придет.
Мартин не описывает происходящее прямо, но намеков достаточно, чтобы стало по-настоящему не по себе.
Книги автора вообще полны жестокости — не ради шока, а как отражение мрачного, беспощадного мира, где добро не всегда побеждает. Но все же есть границы, которые телевидение старается не пересекать. И, пожалуй, правильно делает.
