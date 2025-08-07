Слишком мрачно даже для Вестероса: HBO не решилось экранизировать эти сцены из книг «Игры престолов» — и, возможно, не зря

В сериале было достаточно жести, но это еще не верхушка айсберга.

Многие до сих пор не простили сериалу «Игра престолов» финал, но есть сцены, за которые студии HBO стоит сказать спасибо… за то, что они так и не попали на экран. Какой бы ни была шокирующей Красная свадьба то, что написал Джордж Р. Р. Мартин в книгах, — порой куда мрачнее.

Некоторые читатели в шутку (а может, и не очень) называют Мартина садистом, который получает удовольствие от уничтожения своих персонажей. И глядя на вырезанные эпизоды, понимаешь — удар действительно было решено смягчить. Иначе сериал бы точно оказался не в разделе «фэнтези», а в разделе «запрещено к показу».

Жестокий пират

Помните пугающих и бледных чернокнижников из города Кварта, у которых Дейенерис просила совета в сериале? В экранизации их показали мельком — туманно и почти без последствий. Но в книгах у истории есть продолжение.

Когда Дейенерис сожгла Дом Бессмертных — без суда и следствия — один из выживших колдунов, Пиат Прей, затаил страшную обиду. Вместе с двумя соратниками он отправился в морское путешествие, чтобы отомстить Матери драконов. Но бедняге не повезло — в пути он столкнулся с Эуроном Грейджоем. После таких встреч обычно молят о быстрой смерти.

Эурон, которого сложно назвать уравновешенным, быстро убил одного из колдунов. А двух других… заставил съесть его плоть. Затем он оставил в живых только Пиата — но не из милосердия, а чтобы тот обучал его темной магии. Когда Прей в последний раз появляется в книге, он висит в трюме корабля, изуродованный, без конечностей, сломанный, и все еще служит своему мучителю.

Детство Грейджоев

Если история с Пиатом Преем звучит как эпизод хоррора, то детство братьев Грейджоев — уже полноценный психологический триллер. Джордж Мартин в книгах однозначно намекает: Эурон не просто измывался над младшими — он делал с ними нечто куда страшнее.

Старший брат регулярно издевался над Виктарионом. К слову, этого персонажа в сериале так и не показали. Но настоящий ужас обрушился на младших — Эйрона и Урригона. Эурон бил их, ломал психику, а по ночам прокрадывался в спальни. Мальчики затаив дыхание слушали, как скрипят половицы. Потому что знали — старший брат снова придет.

Мартин не описывает происходящее прямо, но намеков достаточно, чтобы стало по-настоящему не по себе.

Книги автора вообще полны жестокости — не ради шока, а как отражение мрачного, беспощадного мира, где добро не всегда побеждает. Но все же есть границы, которые телевидение старается не пересекать. И, пожалуй, правильно делает.

