«Слишком много девочек. Отменяем»: этот уникальный фэнтези-детектив со 100% рейтингом закрыли по абсолютно абсурдной причине

В «Башне познания» все вроде бы на месте: атмосфера тайны, чуть-чуть хоррора, необычные подростки, запертые в школе, интриги из серии «а кто на самом деле дергает за ниточки» — но вместо успеха и многосезонной славы проект закрывают после 13 эпизодов. Звучит как очередная история про недооцененную жемчужину? Да! Но в нашем случае причина закрытия была еще и очень… скандальной.

Формально — не формат. А по факту?

Начнем с того, что у сериала 2010 года 100% на Rotten Tomatoes. Не каждый фэнтези-проект может этим похвастаться, особенно если учесть, что шел он на Cartoon Network — и вообще-то был не анимацией, а лайв-экшеном.

Главный герой — Иен Арчер, мальчик с «префлексом» (не суперсила, а скорее бонусный навык: предчувствие событий за пару секунд до того, как они произойдут). Его, как и еще трех подростков с уникальными способностями, затаскивают в загадочную школу, откуда нельзя уйти.

Ни звонка маме, ни Google Maps — только учителя, камеры наблюдения и странные порядки с тенью большого замысла.

Чем глубже в лес — тем мрачнее шепот

Поначалу сериал ловко маскируется под обычную подростковую драму, но с каждой серией вносит все больше элементов триллера, научной фантастики и даже философии.

Школа не просто странная — она пугающе осмысленная. Зачем она вообще существует? Кто стоит за проектом? Куда деваются выпускники? Почему ночью в лесу кто-то шепчет? И почему «Шепот» — это не просто звук, а персонаж?

Финал без финала

В финале первого (и, как оказалось, последнего) сезона герои выходят на след по-настоящему крупной тайны — и… все. Занавес. Продолжения не будет. Ни летом, ни осенью, никогда.

Официальная версия: Cartoon Network решила вернуться к корням и отказаться от живых актеров в пользу анимации. Цитата Пола Дини, создателя шоу:

«Они хотели снова стать исключительно мультипликационным каналом. Решение прикончить все драмы приняли еще до премьеры».

А теперь — самый абсурд

Но на этом сказка не заканчивается, а превращается сюрреалистическим фарсом. Через несколько лет Дини дает интервью Кевину Смиту, и в нем всплывает другая причина. Та, которую уже не назовешь «просто бизнесом».

По словам Дини, продюсеры сказали буквально следующее: «Мы не хотим, чтобы девочки смотрели это шоу». Мотивация? Безумно простая: «Девочки не покупают игрушки». Все. На этом аргументы закончились.

И сериал, который зацепил подростков по всему миру, был признан «маркетингово-нежелательным». Девочки, мол, не те зрители. У них не те интересы. Не те куклы. Не те цифры в графиках продаж.

Девочки в кадре — угроза прибыли

«Нам нужны мальчики, — цитирует Дини разговор с руководством, — а девочки пусть будут на шаг позади. Не такие умные, не такие интересные, но где-то рядом».

Но случилось страшное: героини вроде CJ и Зуки оказались не только интересными, но и самыми популярными. Они не были фоном. Они были полноправными участниками расследований. Они спасали, сражались, планировали, сбегали. И их — полюбили. Слишком сильно, видимо.

Никто не стал искать компромиссы. Никто не предложил линейку «непринцессных» игрушек. Сказали просто:

«Слишком много девочек. Все, закрываем».

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