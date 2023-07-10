Слишком любвеобильные: эти 3 знака Зодиака не против полигамии

В современном обществе существует множество вариантов отношений между представителями разных полов. Кто-то живет в гостевом браке, другие состоят в свободных отношениях, третьи придерживаются традиционных взглядов на институт семьи. Некоторые знаки зодиака были бы не прочь иметь сразу несколько партнеров - рядом с одним и тем же им быстро становится скучно. Рассказываем, кто в гороскопе - ярый сторонник полигамии.

Овен

Нет ничего удивительного в том, что самые страстные натуры появляются на свет под огненным знаком. Овен - горячий сторонник флирта и интрижек. Даже если у представителя знака есть постоянный партнер, он вряд ли удержится от соблазна игриво поболтать с кем-нибудь симпатичным. И неважно, что тем самым он причиняет партнеру муки ревности.

Астрологи говорят, что второй половинке Овна не стоит слишком волноваться - вряд ли его флирт выльется во что-то серьезное и станет настоящей угрозой для отношений.

А вот что по-настоящему может вывести Овна из себя и подтолкнуть к измене, так это контроль. Не стоит устраивать ему допросы и тайком рыться в переписках в соцсетях.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, любят окружать себя красотой. Будь их воля, создали бы себе целый гарем, в который собрали бы самых привлекательных представителей противоположного пола. Как прекрасно было бы находиться в таком обществе, слышать целое море комплиментов, наслаждаться повышенным вниманием… Вот настоящая мечта воздушного знака.

Чтобы не наскучить Весам, их избраннику придется постоянно привносить в отношения элемент новизны.

Устраивать сюрпризы, совершать вылазки в места, где еще не бывали, примерять на себя новые образы. Воздушный знак не терпит однообразия, ему важно, чтобы в любви всегда было место чему-то неизведанному.

Рыбы

Мечтательным Рыбкам не нужно много, чтобы влюбиться - достаточно одного взгляда или слова, а фантазия водного знака сделает свое дело. До реальной измены партнеру дело вряд ли дойдет, а вот в своих фантазиях Рыбки будут постоянно строить глазки симпатичному незнакомцу, ходить с ним на свидание, крутить роман…

Сами представители знака не видят ничего зазорного в том, чтобы мечтать о ком-то другом.

Мол, это ведь только грезы, которые никогда не воплотятся в действительность. Как относиться к таким фантазиям Рыбки ее постоянному партнеру - его дело, если, конечно, он в курсе. Кто-то воспринимает спокойно, другие начинают ревновать.