«Слишком имбовые»: в «Уэнсдей» нашли глупый сценарный ляп — похоже на историю с маховиком времени из «Гарри Поттера»

Фанаты «Гарри Поттера» до сих пор спорят о маховике времени. Эта волшебная штуковина позволяет путешествовать в прошлое, и ее возможности выглядят по-настоящему безграничными.

Теоретически Гарри и Гермиона могли бы вернуться на годы назад и остановить Волан-Де-Морта еще ребенком. Но этого не произошло. Почему? Никто так и не дал убедительного объяснения. Логическая дыра на века.

И вот теперь зрители обратили внимание, что в «Уэнсдей» сценаристы пошли тем же путем — игнорировали очевидное.

Слишком «имбовые» герои

Речь идет о сцене в первом сезоне, когда вся компания собралась в ангаре Ксавье, чтобы допросить Тайлера и выяснить, действительно ли он Хайд. Казалось бы, ситуация элементарная: среди них же есть сирены!

Та же Бьянка способна буквально одним шепотом заставить человека сделать что угодно. Достаточно было приказать: «Превратись в хайда» — и дело закрыто. Вот он, в полный рост, пыхтит и орет. И никаких сомнений.

Но сценаристы пошли другим путем: электрошокер, цепи, истязания — и все это выглядело логично только для характера Уэнсдей.

Зрители, конечно, заметили абсурд. Одни оправдывали Бьянку — мол, она не хотела вмешиваться в методы Уэнсдей, которая слишком уж с энтузиазмом взялась за пытки. Другие считали, что нужен был эффектный момент трансформации, наглядная демонстрация, что триггерит на превращение в Хайда.

Но большинство сошлись во мнении: никакой глубокой логики тут нет. Просто сценарная лень.

Когда способности слишком имбовые, то приходится делать вид, что их нет в угоду дальнейшему сюжету, — жалуются поклонники в Сети.

