Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Слишком имбовые»: в «Уэнсдей» нашли глупый сценарный ляп — похоже на историю с маховиком времени из «Гарри Поттера»

«Слишком имбовые»: в «Уэнсдей» нашли глупый сценарный ляп — похоже на историю с маховиком времени из «Гарри Поттера»

26 августа 2025 13:17
«Слишком имбовые»: в «Уэнсдей» нашли глупый сценарный ляп — похоже на историю с маховиком времени из «Гарри Поттера»

Из-за таких дыр действия героев выглядят нелогично.

Фанаты «Гарри Поттера» до сих пор спорят о маховике времени. Эта волшебная штуковина позволяет путешествовать в прошлое, и ее возможности выглядят по-настоящему безграничными.

Теоретически Гарри и Гермиона могли бы вернуться на годы назад и остановить Волан-Де-Морта еще ребенком. Но этого не произошло. Почему? Никто так и не дал убедительного объяснения. Логическая дыра на века.

И вот теперь зрители обратили внимание, что в «Уэнсдей» сценаристы пошли тем же путем — игнорировали очевидное.

Слишком «имбовые» герои

Речь идет о сцене в первом сезоне, когда вся компания собралась в ангаре Ксавье, чтобы допросить Тайлера и выяснить, действительно ли он Хайд. Казалось бы, ситуация элементарная: среди них же есть сирены!

Та же Бьянка способна буквально одним шепотом заставить человека сделать что угодно. Достаточно было приказать: «Превратись в хайда» — и дело закрыто. Вот он, в полный рост, пыхтит и орет. И никаких сомнений.

«Слишком имбовые»: в «Уэнсдей» нашли глупый сценарный ляп — похоже на историю с маховиком времени из «Гарри Поттера»

Но сценаристы пошли другим путем: электрошокер, цепи, истязания — и все это выглядело логично только для характера Уэнсдей.

Зрители, конечно, заметили абсурд. Одни оправдывали Бьянку — мол, она не хотела вмешиваться в методы Уэнсдей, которая слишком уж с энтузиазмом взялась за пытки. Другие считали, что нужен был эффектный момент трансформации, наглядная демонстрация, что триггерит на превращение в Хайда.

Но большинство сошлись во мнении: никакой глубокой логики тут нет. Просто сценарная лень.

Когда способности слишком имбовые, то приходится делать вид, что их нет в угоду дальнейшему сюжету, — жалуются поклонники в Сети.

Ранее мы писали: Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара»

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004 г.), из сериала «Уэнсдей»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия «Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия Читать дальше 27 августа 2025
Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара» Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара» Читать дальше 25 августа 2025
Не Кэрри Брэдшоу, а городская сумасшедшая: фанаты рвут и мечут из-за финала «И просто так» — Паркер отбивается Не Кэрри Брэдшоу, а городская сумасшедшая: фанаты рвут и мечут из-за финала «И просто так» — Паркер отбивается Читать дальше 24 августа 2025
Будет ли третий сезон «Уэнсдей»? Фанаты еще не досмотрели второй, а Netflix уже дал ответ Будет ли третий сезон «Уэнсдей»? Фанаты еще не досмотрели второй, а Netflix уже дал ответ Читать дальше 24 августа 2025
Netflix «обленились» и выдали вторые «Очень странные дела»: «Уэнсдей» обыграла детишек из Хоукинса на их же поле Netflix «обленились» и выдали вторые «Очень странные дела»: «Уэнсдей» обыграла детишек из Хоукинса на их же поле Читать дальше 23 августа 2025
Это шоу по Стивену Кингу фанаты считают идеальным от начала и до конца — правда, его несправедливо закрыли сразу после первого сезона Это шоу по Стивену Кингу фанаты считают идеальным от начала и до конца — правда, его несправедливо закрыли сразу после первого сезона Читать дальше 27 августа 2025
Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад Читать дальше 27 августа 2025
«Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент «Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент Читать дальше 27 августа 2025
«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х «Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х Читать дальше 27 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше