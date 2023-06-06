Слишком горячо: возмужавший сын Климовой вскружил дамам головы стальным прессом

Екатерина Климова вырастила настоящего мачо. Старший сын актрисы, 16-летний Матвей, произвел фурор в Сети. Наследник звезды показался перед публикой в довольно откровенном виде и заставил женские сердца биться чаще.

Вместе с детьми артистка побывала на отпуске в Турции. В социальных сетях знаменитость опубликовала подборку фотографий, сделанных в путешествии. На одном из снимков Матвей запечатлен с голым накачанным торсом. Зрелище получилось уж слишком горячим. Подписчики Климовой пришли в восторг, увидев, каким привлекательным мужчиной становится ее сын.

«Хороший пресс у сына», «Старший самый красивый», «Какой же старший красавчик», «Старший сын — просто картинка», — пишут в комментариях.

Фанаты уверены, что с такой внешностью из Матвея получится великолепный актер или модель. Ранее Климова призналась, что ее наследник не прочь поступить в школу Олега Табакова, поэтому, вероятнее всего, пойдет по ее стопам.