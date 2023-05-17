Слишком «горячо»: оголившаяся дочь Якубовича взбудоражила мужчин

Единственная дочь Якубовича явно не из робкого десятка. Варвара Видо категорически отказывается прятать свою сексуальность за бесформенной и «бесполой» одеждой, и не зря.

Наследница идейного вдохновителя шоу «Поле чудес» не побоялась пикантно обнажиться перед камерой и козырнуть своими аппетитными формами прямо в объективе оставшегося анонимным папарацци.

Начинающая актриса, правда, сделала подписчикам предупреждение, что снимки, которые она публикует, очень «горячие». И, надо сказать, не обманула. Восторг, который вызвала тотальная откровенность Варвары, оказался поистине неподдельным.