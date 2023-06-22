Слишком горячо: «черненькая» из «ВИА Гры» до сих пор сводит с ума мужчин сочными формами

Надежда Мейхер стала известна на всю страну после попадания в группу «ВИА Гра». Именно она вошла в золотой состав коллектива, выступая вместе с Верой Брежневой и Анной Седоковой. Однако, несмотря на популярность, в 2011 году она решила окончательно оставить группу.

Певица занялась сольным творчеством. Она выпустила несколько песен и работала на телевидении в качестве ведущей. Обратила свое внимание знаменитость и на мир моды: в 2016 году она запустила собственный бренд Meiher by Meiher и открыла бутик в Киеве.

Сегодня 41-летняя певица до сих пор продолжает заниматься своей карьерой. В своих блогах она делится не только новыми композициями, но и весьма откровенными фотосессиями. Как уверены пользователи Сети, артистка не растеряла своей красоты и обаяния, а ее внешности могут позавидовать и более молодые артистки.