«Слишком долго я молчал»: Нагиев открестился от всех, кого знал

Последние месяцы Дмитрий Нагиев ведет закрытый образ жизни. Он перестал сниматься в телевизионных шоу, не дает интервью и игнорирует светские мероприятия. Многие поклонники даже предположили, что он планирует переезд за границу и завершение своей карьеры. Но, как оказалось, эти домыслы далеки от правды.

Как признался сам Нагиев, он специально стал затворником. Артист не общается с большей частью своих знакомых и не интересуется их жизнью. Последние месяцы он размышляет о собственной жизни и сконцентрирован только на себе.

«Для меня это некое время осмысления: мы сейчас разговариваем, потому что мне захотелось поговорить, слишком долго я молчал», — признался артист для портала Tank Russia.

И даже интервью Нагиев решил дать не журналисту, а искусственному интеллекту. Он пообщался с нейросетью за рулем автомобиля Tank, поделившись всеми своими мыслями.