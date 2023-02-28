Слишком «большая» для Табакова: ахнете, как красавица избавилась лишнего веса

Именитый артист Олег Табаков долгие годы был художественным руководителем МХАТа. Именно от него зависела дальнейшая судьба молодых актеров, только поступивших на службу в театр.

Так, одной из начинающих артисток Табаков сказал: «Вы такая... большая». Его слова предопределили ее дальнейшую театральную судьбу. Речь идет о Юлии Галкиной, известной по сериалам «Журов», «Бессонница» и «Годунов».

Что же имел в виду Олег Павлович, когда произнес эти слова? Худрука впечатлили габариты Галкиной, ведь ее рост — 174 сантиметра. Кроме того, актриса вовсе не была худышкой. Табаков не хотел обидеть Юлию, а, скорее, восхитился ее дородной фигурой.

Благодаря своей внешности Галкина стала получать роли «настоящих русских женщин». Вскоре она начала активно сниматься в кино. А после выхода картины «Поцелуй падших ангелов» произошли кардинальные изменения — Юлия решила убрать лишние килограммы.

Дело в том, что в этом фильме у Галкиной и Евгения Сидихина было несколько откровенных сцен. Увидев себя на экране, актриса ужаснулась. Похудеть ей помогли не диеты и спорт, а замужество и рождение сына. Счастливая семейная жизнь преобразила Галкину до неузнаваемости, и с тех пор она получает самые разные роли. Об этом актриса рассказала в программе «Судьба человека».