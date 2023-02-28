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Слишком «большая» для Табакова: ахнете, как красавица избавилась лишнего веса

28 февраля 2023 08:30
Слишком «большая» для Табакова: ахнете, как красавица избавилась лишнего веса

Обошлось без диет и спорта.

Именитый артист Олег Табаков долгие годы был художественным руководителем МХАТа. Именно от него зависела дальнейшая судьба молодых актеров, только поступивших на службу в театр.

Так, одной из начинающих артисток Табаков сказал: «Вы такая... большая». Его слова предопределили ее дальнейшую театральную судьбу. Речь идет о Юлии Галкиной, известной по сериалам «Журов», «Бессонница» и «Годунов».

Что же имел в виду Олег Павлович, когда произнес эти слова? Худрука впечатлили габариты Галкиной, ведь ее рост — 174 сантиметра. Кроме того, актриса вовсе не была худышкой. Табаков не хотел обидеть Юлию, а, скорее, восхитился ее дородной фигурой.

Слишком «большая» для Табакова: ахнете, как красавица избавилась лишнего веса

Благодаря своей внешности Галкина стала получать роли «настоящих русских женщин». Вскоре она начала активно сниматься в кино. А после выхода картины «Поцелуй падших ангелов» произошли кардинальные изменения — Юлия решила убрать лишние килограммы.

Дело в том, что в этом фильме у Галкиной и Евгения Сидихина было несколько откровенных сцен. Увидев себя на экране, актриса ужаснулась. Похудеть ей помогли не диеты и спорт, а замужество и рождение сына. Счастливая семейная жизнь преобразила Галкину до неузнаваемости, и с тех пор она получает самые разные роли. Об этом актриса рассказала в программе «Судьба человека».

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Поцелуй падших ангелов», 2007, «Чёрная кошка», 2016
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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