Слишком бедная: вернувшуюся в Америку Меган Маркл растоптали

Меган Маркл вернулась в США, где пытается наладить свою жизнь после того, как вместе с супругом, принцем Гарри, отказалась от полномочий членов королевской семьи. Герцоги обосновались в самом престижном районе Калифорнии, но звездами Голливуда первого эшелона так и не стали.

По сравнению с теми, с кем Маркл и ее возлюбленный не прочь подружиться, бывшая американская актриса слишком бедна. Их с Гарри состояние оценивается в 20 млн фунтов стерлингов, чего явно недостаточно, чтобы оказаться в одном ряду с Леонардо ДиКаприо или Мэрил Стрип.

Как пишет портал Dailymail , в США герцоги Сассекские относятся к знаменитостям класса D, куда входят артисты, чья карьера на «фабрике грез» не задалась. Впрочем, жалости к себе Маркл не вызывает. Напротив, интернет-пользователи растоптали оскандалившуюся жену принца и посоветовали ей променять внука Елизаветы II на пока еще холостого Илона Маска.