Слишком «антисоветский»: ахнете, какой фильм с Мягковым и Фрейндлих запретили в СССР

Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков стали всесоюзными звездами после выхода комедии «Служебный роман», где они сыграли возлюбленных. Но мало кто знает, что за несколько лет до этого актеры уже снимались вместе. Речь идет о комедии «Похождения зубного врача».

Режиссером фильма стал Элем Климов, который к тому моменту успешно «выстрелил» сатирической картиной «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Именно поэтому советское руководство дало добро на его новый проект, о чем позднее пожалело.

На главную роль дантиста выбрали молодого актера Андрея Мягкова. Также в фильм пригласили Алису Фрейндлих, которая тогда крайне редко снималась в кино. Сюжет рассказывает о том, как начинающий зубной врач Сергей попадает по распределению в провинцию. Неопытному доктору предстоит найти подход к местным жителям, у которых свои капризы и характеры. Ситуация осложняется еще и тем, что Сергей не находит общий язык с коллегами.

Комедия вышла на экраны в ограниченном прокате. Однако вскоре фильм положили «на полку». Чиновникам показалось, что Климов снял пародию на реалии СССР. Также им не понравилось меланхоличное, «антисоветское» настроение ленты. Фильм «реабилитировали» лишь в 1987 году, то есть 22 года спустя после его премьеры.