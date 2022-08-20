Слилась в поцелуе: оскандалившаяся Лолита представила публике «особенного» юношу

Артистка не смогла удержать себя в руках.

За скандальной репетицией выступления Лолиты Милявской на фестивале «Таврида» в Крыму, на которой она предстала в купальнике и ругалась из-за низкого качества звука, последовала еще одна провокационная выходка. Во время концерта артистка представила публике «особенного» юношу.

Им стал музыкант Илья Аллергия, который подменил Косту Лакосту и исполнил с популярной певицей хит «По-другому». Отрывок своего выступления артист с гордостью продемонстрировал поклонникам в социальных сетях. В кадрах ролика Милявская прямо у всех на глазах слилась в поцелуе с молодым исполнителем.

Интернет-пользователи пришли в восторг от такого зрелища и активно обсудили публикацию начинающего артиста.

«Мне нравится этот дуэт», «Вы лучшие!», «Это мегакруто», — подметили подписчики музыканта.

Стоит отметить, что Милявская также осталась довольна выступлением с Аллергией. Артистка пожелала своему партнеру дальнейших успехов в отечественном шоу-бизнесе.