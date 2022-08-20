«Слилась со шторами»: наглая выходка Меган Маркл с треском провалилась

С самого начала отношений с принцем Гарри Меган Маркл всячески демонстрировала, что она как вольнодумная американка выше архаичных правил и протоколов.

Один из курьезных случаев произошел на крестинах принца Луи. Несмотря на предупреждение, Меган проигнорировала дресс-код и вместо наряда в бело-голубых оттенках, единственная из всей семьи пришла в платье оливкового цвета, чем выбивалась из общей массы на фото.

Если фанатам герцогини Сассекской эта выходка пришлась по душе, то большинство других пользователей Сети высказались в ином ключе. Маркл уличили в невоспитанности, а также дурновкусии:

«Зачем она сумничала? Со своей смуглой кожей она слилась с этим платьем. И со шторами тоже».

Кейт Миддлтон, по версии публики и прессы, изящно отмстила Меган. На фотосессии в честь крестин Арчи, она появилась в костюме с юбкой выше колена и ярким, цветочным ободком, перетянув на себя все внимание.