«Слилась со шторами»: наглая выходка Меган Маркл с треском провалилась
Зато удалась маленькая месть Кейт Миддлтон.
С самого начала отношений с принцем Гарри Меган Маркл всячески демонстрировала, что она как вольнодумная американка выше архаичных правил и протоколов.
Один из курьезных случаев произошел на крестинах принца Луи. Несмотря на предупреждение, Меган проигнорировала дресс-код и вместо наряда в бело-голубых оттенках, единственная из всей семьи пришла в платье оливкового цвета, чем выбивалась из общей массы на фото.
Если фанатам герцогини Сассекской эта выходка пришлась по душе, то большинство других пользователей Сети высказались в ином ключе. Маркл уличили в невоспитанности, а также дурновкусии:
«Зачем она сумничала? Со своей смуглой кожей она слилась с этим платьем. И со шторами тоже».
Кейт Миддлтон, по версии публики и прессы, изящно отмстила Меган. На фотосессии в честь крестин Арчи, она появилась в костюме с юбкой выше колена и ярким, цветочным ободком, перетянув на себя все внимание.