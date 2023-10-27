Слил, как в унитаз: Николаев вонзил нож в спину беззащитной Королевой

О разводе Игоря Николаева и Наташи Королевой в свое время, да и сейчас судачила вся страна. Одни встали на сторону Николаева, другие порицали изменившего со своим концертным директором второй половинке композитора и грудью заступались за оскорбленную честь Королевой.

Сама же певица не отрицала: она готова была простить виновнику разлада все, и даже больше. Но только вот сам неверный супруг идти на примирение не захотел. Фанаты пары долго не могли понять в чем дело, ведь здесь ясно как дважды два: во всем виноват Николаев. И лишь спустя годы психолог Любовь Розенберг разложила по полочкам суть давнего конфликта.

Оказалось, сама беззащитная и несчастная юная и наивная Наташа Королева довела супруга до измены и предательства. И виной тому оказался ее длинный язык. Певица была слишком откровенна с мужем, и требовала от него больше, чем он мог дать.