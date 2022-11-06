Слезы ярости: как Карл III добился ненависти принцессы Дианы накануне свадьбы

29 июля 1981 года все жители Великобритании, затаив дыхание, наблюдали, как шли к алтарю принц Чарльз и Диана Спенсер. Они казались идеальной парой, так что никто не догадывался, что еще за два дня до церемонии будущая принцесса собиралась отменить свадьбу.

Некоторые источники все же обсуждали слухи о возможных проблемах в их отношениях, уж слишком резко переменилась юная Диана, превратившись из жизнерадостной девушки в заплаканную и нервную женщину. «Первой ласточкой» стал кадр, сделанный в 1981 году в аэропорту: леди Спенсер в слезах провожала жениха в длительную командировку. Тогда все решили, что Диана печалится по поводу долгой разлуки. Но она была потрясена тем, что накануне Чарльз трогательно прощался не с ней, а с Камиллой Паркер-Боулз по телефону. Поэтому и плакала она на следующий день не от горя, а от настоящей ярости.

Но и тогда отношения Чарльза с Камиллой невеста принца списывала на дружбу, пока через несколько месяцев ей не открыли глаза. Диане сообщили о браслете, который лежал на столе в кабинете секретаря ее будущего мужа. Элегантное золотое украшение с любовными прозвищами было предназначено не ей, а Камилле. Причем Чарльз настоял на том, чтобы лично вручить его подруге.

Согласно записям принцессы, которые были использованы в документальной картине National Geographic «Диана: История ее словами», он уехал отдать презент возлюбленной в понедельник, несмотря на то, что уже в среду должен был жениться на другой. В этот же день за обедом с сестрами Диана рассказала им о своем смятении и намерении отменить церемонию. Но они ее отговорили, заявив, что уже слишком поздно. Поэтому вместо любви к будущему мужу у алтаря принцесса испытывала уже ненависть.