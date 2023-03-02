Слезы текут: от этого советского фильма иностранцы были в ужасе

Григорий Чухрай представил свой военный фильм «Баллада о солдате» в 1959 году. Лента мгновенно стала хитом в Советском Союзе, а режиссер был удостоен Ленинской премии. И, как оказалось, иностранные зрители также были в восторге от картины.

По словам поклонников, черно-белый фильм удивил их пронзительным сюжетом и игрой артистов. Каждый эпизод вызывал у них слезы, а то, как показана война, до сих пор шокирует даже искушенных зрителей. Пользователи Сети признаются, что не ожидали такого трогательного и сильного впечатления от фильма.

«Впервые я посмотрел фильм в 1960 году. Спустя годы он мне все еще нравится», «Я полностью опустошен этим фильмом», «Трогательный, романтичный и навевающий поэтические чувства фильм», — делятся мыслями поклонники.

Оценили картину и международные критики. «Баллада о солдате» заработала более 100 призов на различных фестивалях, в числе которых BAFTA, Каннский кинофестиваль и, например, национальная премия Италии «Давид ди Донателло».