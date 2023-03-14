Слезы наворачиваются: что стало с главной красоткой из «Клона» спустя 20 лет

Кто не помнит хитрую красотку Карлу из сериала «Клон» в исполнении знойной Жулианы Паэс? 43-летняя актриса не сходит с обложек модных журналов с 2004 года, когда она впервые украсила собой Playboy, и активно снимается.

В прошлом году с ее участием вышел сериал «Пантанал» и картина «Ариго и дух доктора Фрица», рассказывающая историю бразильского экстрасенса. К слову, сама артистка не скрывает любовь к спиритической литературе. Она также верит в реинкарнацию и называет себя приверженкой кандомбле — религиозного течения, образованного из смеси африканского анимизма с культом духов, отвечающих за стихии и различные аспекты человеческой жизни.

Впрочем, вряд ли их помощь понадобилась артистке, чтобы встретить свою любовь. Паэс уже 15 лет замужем за бразильским бизнесменом Карлосом Эдуардо Батистой. С ним она воспитывает двоих детей.

Звезда делится с подписчиками моментами семейного отдыха. Одни поклонники отмечают, что годы не пощадили когда-то юную и дерзкую Карлу. Другие, наоборот, восхищаются тем, как латиноамериканская звезда умудряется держать себя в форме. «С каждым днем у меня заканчиваются прилагательные для тебя: прекрасная, совершенная, замечательная и богиня», — пишут Паэс поклонники. Внешность артистки не единственное, что их волнует. «Мне одному кажется, что дети Жулианы похожи на Джорджа Клуни?!» — спрашивают в комментариях.