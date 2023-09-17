«Слезы накрывают»: Костомаров больше всего переживает вовсе не из-за ампутации ног

Роман Костомаров впервые после выписки из больницы дал развернутое интервью. Спортсмен признался Лере Кудрявцевой, что пытается не падать духом и быть примером для подражания, но это ему не всегда удается. Хорошо, что есть семья и друзья, которые поддержат. Но, увы, о некоторых вещах фигуристу суждено горевать еще долго.

С тем, что вместо ног у олимпийского чемпиона теперь протезы, он как-то готов мириться. Хотя и это нелегко для человека, привыкшего к новым достижениям и активному образу жизни. Сложнее всего принять, что больше нет рук. И никакие протезы, по словам Костомарова, не исправят положения. Придется постоянно рассчитывать на чью-то помощь. Об этом спортсмен не способен говорить без кома в горле.