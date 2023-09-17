«Слезы накрывают»: Костомаров больше всего переживает вовсе не из-за ампутации ног
Чемпион перестал делать вид, что все в порядке.
Роман Костомаров впервые после выписки из больницы дал развернутое интервью. Спортсмен признался Лере Кудрявцевой, что пытается не падать духом и быть примером для подражания, но это ему не всегда удается. Хорошо, что есть семья и друзья, которые поддержат. Но, увы, о некоторых вещах фигуристу суждено горевать еще долго.
С тем, что вместо ног у олимпийского чемпиона теперь протезы, он как-то готов мириться. Хотя и это нелегко для человека, привыкшего к новым достижениям и активному образу жизни. Сложнее всего принять, что больше нет рук. И никакие протезы, по словам Костомарова, не исправят положения. Придется постоянно рассчитывать на чью-то помощь. Об этом спортсмен не способен говорить без кома в горле.
«Очень тяжело… Я сейчас имею возможность полазить в телефоне, просматриваю ролики, как мы с Оксаной ставили новый номер, и сразу слезы накрывают… Когда видишь свои ноги и руки и какой человеческий организм совершенный, и какой он несовершенный теперь у меня…
Надо признать, что это теперь навсегда. Что бы ни делали, какие протезы ни ставили бы. Это не заменит мне руки и ноги. Без ног еще прожить можно, но как жить без рук? Весь быт построен на этом», — сказал народный любимец в студии шоу «Секрет на миллион».