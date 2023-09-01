«Слезы на глазах»: сын Королевой поет даже лучше Николаева (видео)

Архип Глушко утер нос экс-супругу своей матери. Сын Наташи Королевой решил строить карьеру музыканта и замахнулся на хит всех времен и народов «Дельфин и русалка».

Композицию написал Игорь Николаев, он же исполнял ее со своей любимой женой. Слушатели обожали этот дуэт, но эффектная пара давно распалась. И вот спустя годы певица вновь исполнила популярную песню, но теперь уже вместе со своим наследником.

В Сети бурно обсуждают клип и новую версию легендарного трека. Многие не ожидали, что отпрыск Королевой и Тарзана поет гораздо лучше, нежели знаменитый автор нетленки «Выпьем за любовь».