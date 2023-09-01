«Слезы на глазах»: сын Королевой поет даже лучше Николаева (видео)
Копия превзошла оригинал.
Архип Глушко утер нос экс-супругу своей матери. Сын Наташи Королевой решил строить карьеру музыканта и замахнулся на хит всех времен и народов «Дельфин и русалка».
Композицию написал Игорь Николаев, он же исполнял ее со своей любимой женой. Слушатели обожали этот дуэт, но эффектная пара давно распалась. И вот спустя годы певица вновь исполнила популярную песню, но теперь уже вместе со своим наследником.
В Сети бурно обсуждают клип и новую версию легендарного трека. Многие не ожидали, что отпрыск Королевой и Тарзана поет гораздо лучше, нежели знаменитый автор нетленки «Выпьем за любовь».
«У Архипа голос завораживающий», «Это шикарно! Смотрю три раз подряд, так красиво, что слезы на глазах», «Редко можно исполнить лучше оригинала, но эта версия гораздо глубже», «Архип бесподобен», — восхищаются молодым дарованием в Сети.