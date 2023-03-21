Слезы на глаза наворачиваются: вот что можно было купить в СССР на 5, 10 и 50 рублей

Сегодня такое доступно не всем.

Это сегодня на 5, 10 и 50 рублей ничего толком не купишь. В советское время за такие деньги можно было вдвоем улететь в Минск, обзавестись велосипедом или техникой.

На «пятерку» можно было накрыть неплохой стол или, по крайней мере, приобрести то, что станет его украшением. Килограмм сырокопченой колбасы или шоколадных конфет «Грильяж», 1,5 кило хорошего сыра «Швейцарский» — на прилавках современных магазинов «пятерку» на ценниках сменили другие цифры (не двух-, а трехзначные).

На 10 рублей советский гражданин мог обзавестись набором хорошей посуды (хрустальные стаканы), предметами для интерьера (светильник в детскую) или рыбалки (китайский термос, спиннинг).

За 50 рублей можно было взять два билета на рейс Москва — Минск или вдвоем доехать до Адлера по железной дороге. Также на эти деньги можно было купить детскую коляску, велосипед, лакированные туфли или пылесос «Тайфун».