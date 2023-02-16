Слезы на глаза наворачиваются: такое можно было провернуть только в школе СССР

«Опять двойка? — Нет, пять», — каждый помнит этот эпизод из «Ералаша», в котором школьнику удается скрывать свои пять двоек только до поры до времени. Советские школьники знали много способов, как скрыть «гуся» от родителей, среди них есть весьма неординарные.

Чтобы утаить двойку, школьники стирали ее из дневника. Для этого в ручку вместо чернил заправляли сахарный сироп, аккуратно рисовали еще одну двойку поверх настоящей и запускали на нее муравьев. Их предварительно отлавливали в лесу или парке. А те просто-напросто съедали поставленную учителем пару. Очевидно, что сладкий слой двойки интересовал насекомых гораздо больше, и чтобы они расправились с ней окончательно, следовало подождать. А чтобы муравьи не разбежались, их накрывали стеклянной банкой.

Результат был настолько ювелирным, что заподозрить неладное при взгляде на ту самую страницу в дневнике было невозможно.