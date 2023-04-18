Слезы на глаза наворачиваются: как желание вернуть молодость погубило Окуневскую

Татьяна Окуневская дебютировала в кино в 1934 году, снявшись в картине Михаила Ромма «Пышка», и практически сразу покорила советский кинематограф. Артистка славилась не только своим талантом, но и эффектной внешностью, покоряя сердца поклонников. При этом мало кто знал, как трагично оборвалась жизнь звезды экрана.

Дело в том, что Окуневская до последних дней внимательно следила за собственной внешностью.

В попытках сохранить молодость пожилая артистка регулярно обливалась ледяной водой и занималась йогой. А в 85 лет решилась на первую пластическую операцию.

Но хирургическое вмешательство стало фатальным для знаменитости: врачи занесли ей гепатит С. В течение практически двух лет звезда экрана пыталась победить болезнь и даже снималась в кино — в то время вышли проекты «Дом для богатых» и «Граница. Таежный роман». Но гепатит все же оказался сильнее, и 15 мая 2002 года звезда советского экрана скончалась.