«Слезы лились»: Киркоров раскрыл тайну рождения дочери, которая так похожа на Стоцкую

Мало кто знает, что Филипп Киркоров много лет лелеял одну несбыточную мечту. Холостой мужчина всеми фибрами души жаждал не признания, не славы и не миллиардов рублей, он хотел чего-то гораздо более приземленного. Артист хотел простой человеческой радости. Радости отцовства.

Но жизнь постоянно вставляла палки в колеса на пути к мечте. В шоу «Ты не поверишь!» поп-король снял маску лицедея и искренне рассказал о счастливом и странном событии, а также о том, что к нему привело.

«У меня был такой раздрай в душе, слезы лились отчаяния. Я пошел в храм Матроны Московской на Таганке. Там подошла ко мне матушка: „Мы закрываемся уже, бери швабру и драй“», — поделился Киркоров.

Он искренне и без фиглярства добавил, что об этой истории знают все его близкие и преданные фанаты. Но далеко не все знают о ее счастливом и чуть ли не волшебном продолжении. То, что случилось с артистом дальше, многих вдохновит и вселит веру в лучшее.

Он рассказал, что после этого странного и судьбоносного события стал отцом. Ровно 9 месяцев прошло с момента уборки храма до появления на свет Аллы-Виктории. И как после такого не верить в чудеса? Вопрос риторический. Если верить в исполнение мечты и двигаться к своей цели, то все обязательно получится. И у сильных мира сего, как Филипп Киркоров, и у простых смертных, вроде нас с вами.