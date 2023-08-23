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«Слезы градом»: Костомаров впервые после ампутации вышел на лед, и все ахнули (видео)

23 августа 2023 09:30
«Слезы градом»: Костомаров впервые после ампутации вышел на лед, и все ахнули (видео)

Поклонники с нетерпением ждали этого момента.

Роман Костомаров заставил россиян расчувствоваться. Фигурист триумфально вернулся после страшной болезни. Спортсмен лишился стоп и кистей рук, но не любви к любимому делу.

Стать свидетелями первого после ампутации конечностей выхода спортсмена на лед повезло зрителям шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Мероприятие прошло в Сочи. Олимпийский чемпион появился перед публикой в конце выступления своей супруги — фигуристки Оксаны Домниной.

Костомаров подошел к жене, возлюбленные обнялись, а после ушли за кулисы. Эта нежная сцена растрогала народ до глубины души. Одни восхитились мужеством звезды, а другие попытались представить, что он чувствовал в этот непростой момент.

«Как это трогательно», «Представляю его боль в душе. Столько лет отдал фигурному катанию, а теперь не может кататься», «Слезы градом», «Браво, какая же сила воли! Аплодирую стоя», — пишут интернет-пользователи.

Фото: legion-media.ru, Социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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