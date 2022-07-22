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Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения

22 июля 2022 10:20
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения

Поклонники не ожидали от артиста такой честности.

Филипп Киркоров удивил пользователей Сети и показал поклонникам могилу своей матери. Как оказалось, музыкант всегда посещает кладбище во время своих поездок в Болгарию.

Виктория Киркорова скончалась в 1994 году, не справившись с онкологией, когда будущей звезде было лишь 27 лет. По словам музыканта, во время каждого своего приезда он старается посещать могилу матери, которая похоронена в Софии вместе с его бабушкой.

«Поделюсь с вами самым сокровенным», — со слезами на глазах рассказывает Киркоров в видео, записанном на кладбище.

Подписчики не оставили без внимания трогательную запись музыканта. В комментариях они постарались поддержать кумира и поблагодарили его за откровенность.

«Она бы вами гордилась», «Светлая память», «Какой же вы трогательно-нежный, когда речь идет о родителях», — пишут фанаты в социальных сетях певца.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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