Слесарь стал звездой российских сериалов: видели его сотни раз, но не догадывались

Не каждому человеку везет в карьере с первого раза. Так, Вячеслав Кулаков с детства грезил о театральных подмостках и съемках в кино, но на его долю выпал тернистый путь к заветной мечте.

Будущая звезда российских сериалов после школы решил поступать на актера и прибыл в Москву. Однако Кулаков провалил экзамен и оказался в аховой ситуации. Он жил в палатке в одном из столичных парков и буквально выживал. Чтобы не сгинуть, Вячеслав подал документы в ПТУ и поступил на слесаря. Учебное заведение предоставило ему общежитие.

Несмотря на сложности и преграды судьбы, Куликов не оставлял заветную мечту. В свободное время он ходил в театральный кружок и «прокачивал» свой навык. Это помогло Вячеславу без проблем поступить в Школу-студию при МХАТе.

Популярность к актеру пришла в начале нулевых. В 2002 году Куликов снялся в нашумевшем сериале «Две судьбы» — ему досталась роль Олега, мужа неверной Нади. Также Вячеслава можно увидеть в картинах «Горячая точка», «Знахарь», «Балабол», «Скорая помощь» и в других. Всего на счету бывшего слесаря 65 киноработ.