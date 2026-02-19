«Слесарь, алкаш, моральный слабак»: почему Баталов на дух не переносил Гошу из фильма Меньшова

Все мы помним трогательную сцену: Катерина в исполнении Веры Алентовой говорит своему избраннику: «Как долго я тебя искала!». А когда Гоша уточняет, сколько именно дней и часов, она повторяет ту же фразу, давая понять — ждала его всю жизнь.

Зрители СССР, а потом и России влюбились в героя ленты «Москва слезам не верит» без памяти. Алексей Баталов, сыгравший Гошу, получал мешки писем от поклонниц, женщины признавались в любви прямо на улицах, мужчины старались подражать его образу. Но сам актёр относился к этому восторгу с большим скепсисом.

В одном из интервью Баталов прямо сказал: да, Гоша сейчас любит Катерину, многое для неё сделает, с дочкой поладит… а потом просто прибьёт ее.

«Такие мужчины после свадьбы могут сразу концерт устроить, а потом еще и огреть супругу бутылкой».

Вспомните, как повёл себя Гоша, когда узнал, что Катя — директор комбината, а не простая работница. Он не обрадовался за любимую, не восхитился её достижениями, а обиделся. Решил, что она его обманула, что своим высоким положением якобы унизила его человеческий статус. И что сделал правильный, положительный герой? Ушёл в запой. Очень по-взрослому.

Психологический портрет здесь вырисовывается довольно отчётливо. Гоша — человек вспыльчивый, с уязвленным эго. Несколько лет холостой жизни не пошли ему на пользу: привычка хлопнуть дверью и уйти в загул при первой же обиде стала частью его натуры. Герой даже не желает понимать, через что пришлось пройти Катерине, воспитавшей дочь в одиночку и выбившейся в директора.

Что ждёт эту пару в будущем? Скорее всего, Катерине придётся подстраиваться под мужа. Уступать, поддакивать, сглаживать углы — просто потому, что «он мужчина». Даже когда Гоша будет неправ, ей придётся молчать или соглашаться, переступая через гордость.

«Слесарь, алкаш, моральный слабак», — подытожила одна из современных поклонниц фильма в Сети.

