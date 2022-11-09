Слепота и риск инсульта: какую пытку терпел Брэд Питт из-за штрафа в 40 млн

Картина «Интервью с вампиром» вышла в мировой прокат в 1994 году, став одним из главных фильмов того периода. Множество зрителей остались в восторге от мистической истории и особенно отметили исполнителей главных ролей Брэда Питта и Тома Круза. Однако мало кто из фанатов догадывался, на какие жертвы пришлось пойти артистам ради воплощения всех задумок режиссера.

Дело в том, что каждый день перед началом съемок Питту и Крузу необходимо было оказываться в кресле гримера. И, чтобы превратить артистов в вампиров, их подвешивали на полчаса вниз головой. Из-за этого кровь приливала к лицам, а художники по гриму обводили напухшие сосуды.

Таким образом специалисты пытались добиться анатомически точного грима. Однако Питт не оценил энтузиазм художников и даже собирался покинуть съемочную площадку, ведь ему приходилось мучиться по несколько часов в день. К тому же это могло вызвать серьезные проблемы со здоровьем — инсульт или даже слепоту.

Но Питт все же решил остаться в проекте. Дело в том, что в противном случае ему бы пришлось заплатить штраф в 40 миллионов долларов, поэтому он терпел все неудобства. Его жертва в итоге была высоко оценена профессиональным сообществом: и сам фильм, и он лично заработали множество наград.