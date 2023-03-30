Слепота и дочь-инвалид: как судьба обошлась с Женей из «Ранеток»

Звезда группы «Ранетки» Женя Огурцова 15 лет назад была кумиром подростков по всей стране. Девушка запомнилась ярким амплуа в одноименном сериале и в «Кадетстве». В реальной жизни артистка пережила не одну личную драму.

Впервые под венец она отправилась в 2010-м. Скоропалительный союз, заключенный после четырех месяцев отношений, распался через три года. Второй брак с дизайнером Анатолием Рамоновым закончился громким скандалом. Восстановить отношения не помогло даже появление сына. Болезненный разрыв произошел в тяжелый момент жизни Огурцовой. Наследнику нужна была срочная операция на сердце.

Сама она едва не ослепла, ведь ей диагностировали дистрофию сетчатки левого глаза. Знаменитость молилась Богу, чтобы заболевание не развивалось дальше и не распространилось на правый глаз.

Черная полоса на короткое время сменилась белой. Артистка обрела счастье в браке с продюсером Николаем Осиповым и родила дочку Еву. Вскоре у наследницы обнаружили редкое генетическое заболевание костей — ахондроплазию. Евгения Огурцова рассказала в своих соцсетях, что лечить его надо сейчас, пока кости не сформировались. Терапия, по ее словам, обходится в два миллиона рублей в месяц.