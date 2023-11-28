Сленг 80-х, который все забыли: кто такие «чушпаны» и «авторы» из «Слова пацана»

Сорок лет назад значение этих терминов знал каждый.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — криминальная драма Жоры Крыжовникова, которая возвращает зрителей в атмосферу восьмидесятых. Гласность и перестройка уже есть, порядка нет, и на улицах царствуют молодежные группировки.

Эпоха знакома многим. А вот уличный сленг, на котором разговаривают молодые люди, изображающие из себя малолетних бандитов, поймут далеко не все.

Пожалуй, самый важный термин для понимания сериала, — «чушпан». Уже по звучанию можно догадаться, что ничего хорошего в значении не кроется. И действительно, это чужак, заучка, тот, кого можно назвать «не пацаном» в насквозь пацанском мире, и наказать за это.

Чтобы перестать быть чушпаном, можно «пришиться» к преступникам. Здесь смысл очевиден: присоединиться, примкнуть.

А вот загадочное «автор» на языке группировок конца восьмидесятых не имеет никакого отношения ни к журналистам, ни к писателям. Оно образовано от слова «авторитет». Так говорят о человеке, который имеет определенный вес в криминальных кругах.