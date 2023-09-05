Следят даже за нижним бельем: самые странные запреты для школьников из разных стран

Власти многих стран пристально следят за подрастающим поколением. Ученые старательно составляют школьные программы, а психологи стараются сделать пребывание в учебном заведении как можно более комфортным. При этом в некоторых странах существуют весьма странные запреты, которые сильно контролируют жизнь детей.

Так, в Южном Корее власти многих школ следят за нижним бельем у девочек. Оно должно быть исключительно белого цвета без каких-либо украшений в виде кружева или рисунков. И сделано из самого обычного хлопка. Во Франции же в столовых начальных школ запрещен кетчуп. Власти Пятой республики и врачи уверены, что дети злоупотребляют соусами, которые могут быть вредны, поэтому решили контролировать их питание во время учебы.

Япония пристально следит за прическами своих школьников. Девочкам во время учебы запрещено иметь кудрявые волосы, сделанные искусственно. А если у ребенка от природа такая структура волос, то это нужно доказывать детскими снимками.

В Великобритании же власти внимательно следят за психологическим состоянием подростков и детей. Учителям в школах запрещено исправлять ошибки красной ручкой, так как это, по мнению психологов, весьма негативно влияет на психику. Поэтому неточности они корректируют черными или фиолетовыми чернилами.