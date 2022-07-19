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«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение

19 июля 2022 17:45
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение

Врач раскрыла появление глубоких морщин на лице певицы.

В соцсетях Алла Пугачева демонстрирует подписчикам исключительно удачные кадры. А вот папарацци удается заснять 73-летнюю певицу без фильтров и ретуши. И недавние снимки репортеров, сделанные в Юрмале, удивили фанатов звезды. Они заметили на лице Пугачевой очень глубокие морщины, которых раньше у нее не было.

Теперь состоянию Пугачевой нашлось объяснение. Врач Ирина Нельга считает, что такой эффект мог возникнуть из-за недавних косметологических процедур. Морщины такой глубины часто появляются на месте хирургических нитей. Из-за этого лицо словно покрыто ямами и отеками. Особенно, если манипуляции были проведены недавно. Кроме того, по словам Ирины, певица могла прибегать и к более серьезным вмешательствам врачей.

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«Следы от операций налицо», — отметила косметолог в беседе с «Комсомольской правдой». Нельга предположила, что певице были проведены подтяжка лица, процедуры с филлерами и коррекция формы подбородка. Эксперт заметила, что артистка довольно успешно борется с возрастными изменениями и выглядит лучше, чем многие ее ровесницы.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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