Следующим фильмом Ридли Скотта станет военная драма — что-то эпичное в стиле «Гладиатора» гарантировано

2 сентября 2025 12:48
Ридли Скотт

Но очередного продолжения гладиаторской драмы пока можно не ждать.

Ридли Скотт уже десятилетия назад вписал свое имя в список лучших режиссеров современности, однако на пенсию он пока уходить не собирается. Режиссер, которому в этом году исполнится 88, уже не раз давал понять, что в работе у него находятся сразу несколько проектов, в том числе третий по счету фильм для франшизы «Гладиатор» — однако в ближайшие пару лет Скотт явно будет занят чем-то еще более эпичным.

Хотя картины Скотта с историческим контекстом критики в последние годы не жаловали, режиссера мнение окружающих мало волнует, а на экране он скоро воплотит очередную задумку, основанную на масштабном событии Второй Мировой войны.

Ридли Скотт снимет военный фильм о воздушной кампании Великобритании в 1940 году

В фильмографии Скотта найдется немало самых разных фильмов, снятых по мотивам действительных событий, так что неудивительно, что режиссер решил-таки вернуться с чем-то похожим, несмотря на постоянную критику в свой адрес по этому поводу.

Так, в одном из недавних интервью Скотт рассказал, что следующим его проектом станет военная драма под названием «Битва за Британию» — в ней речь пойдет о британских Королевских ВВС, которые в ходе Второй Мировой войны успешно отразили атаку нацистов в 1940 году. Будущая картина станет еще одним историческим проектом после провалившихся в прокате «Гладиатора 2» и «Наполеона».

Тем временем фанаты умоляют Ридли Скотта не снимать «Гладиатора 3»

Наравне с грядущей военной драмой Скотт анонсировал и начало работы над еще одним сиквелом «Гладиатора», который в свое время стал одним из тех фильмов, которые определили Скотта как одного из лучших режиссеров.

Это, однако, совсем не значит, что картину можно превращать в долгоиграющую франшизу — к примеру, вторая часть уже не вызвала такого ажиотажа, а третья начинает раздражать поклонников оригинального фильма уже сейчас.

Так, многие с негативом отреагировали на новости о еще одном «Гладиаторе», признавшись, что и второй-то был не сильно нужен, а третий так точно не пойдет на пользу самому первому «Гладиатору», в котором история нашла свое идеальное завершение.

Кстати, именно первого «Гладиатора» миллионы по всему миру до сих пор пересматривают как в первый раз — о других таких картинах, которые никогда не выйдут из моды, можно почитать здесь.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
