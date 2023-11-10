Следующие 2 месяца будут самыми счастливыми для этих знаков Зодиака: точно не ожидали

Год Черного Водяного Кролика приближается к своему завершению. Его покровитель был щедрым на всевозможные сюрпризы для разных знаков зодиака, но успел одарить не всех. Астрологи рассказали, к кому удача повернется лицом в последние месяцы 2023 года: счастливчиков всего три.

Телец

У представителей земного знака год прошел как обычно — в работе. Телец не мыслит своей жизни без упорного труда, сам процесс доставляет ему необыкновенное удовольствие. Накануне Нового года этот знак сможет окинуть взглядом результаты своей деятельности и понять, насколько плодотворными были минувшие двенадцать месяцев.

В награду за фантастическую работоспособность и самоотдачу звезды обещают Тельцу исполнение давнего желания.

Какого именно — зависит от каждого конкретного представителя знака. Возможно, кто-то получит долгожданное повышение, а кто-то — предложение руки и сердца от любимого человека. В любом случае, в праздничную полночь земной знак будет счастлив.

Скорпион

Люди, рожденные под созвездием Скорпиона, необыкновенно амбициозные. Они всегда стремятся подняться на самую вершину карьерной лестницы. И не для того, чтобы потешить свое эго — представители водной стихии чувствуют скрытый в себе потенциал лидера и торопятся реализовать его. Астрологи обещают, что в последние месяцы 2023 года у Скорпиона все получится.

Для уроженцев знака нет большей награды, чем признание их заслуг и достижение давно поставленной цели. Незадолго до Нового года Скорпиону поступит деловое предложение, от которого он не сможет отказаться.

Безусловно, в связи с карьерным ростом ответственности и хлопот прибавится, но представителей водного знака это ни капли не пугает.

Водолей

Астрологи обещают Водолею сказочное везение в любви. Люди, рожденные под этим знаком, в последние месяцы 2023 года встретят свою вторую половинку. Судьбоносное знакомство будет неожиданным — стоит приготовиться к тому, что оно может произойти где угодно и когда угодно. Водолей — мистически настроенный знак, поэтому такая непредсказуемость его лишь порадует.

Для представителей воздушного знака, уже связанных отношениями или узами брака, тоже есть хорошие новости.

В их жизни произойдут приятные перемены. Возможно, Водолею и его партнеру удастся приобрести собственное жилье или придет весть о желанном пополнении в семействе. В любом случае, ноябрь и декабрь будут наполнены радостными эмоциями.