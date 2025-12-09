Меню
Следующая остановка — «Оскар»: трехчасовой боевик стал фаворитом «Золотого глобуса» — 9 номинаций и ни одного шанса у конкурентов

9 декабря 2025 17:38
Следующая остановка — «Оскар»: трехчасовой боевик стал фаворитом «Золотого глобуса» — 9 номинаций и ни одного шанса у конкурентов

Картина ворвалась в сезон наград как танк.

«Битва за битвой»: фильм, который ворвался в гонку за «Золотой глобус» без промедлений. Девять категорий — это уже заявка на победу (хотя бы одну). А еще в киномире есть негласное правило: тот, кто рвет «Глобус», обычно идет добивать «Оскар». И кажется, у Пола Томаса Андерсона именно такой маршрут.

Почему все говорят об этой картине

У Андерсона уже был длинный список блестящих работ, но тут сработала взрывная смесь: мрачная революционная драма, Леонардо Ди Каприо, полный запретный набор — политика, моральные компромиссы, подполье, наркотики, семейные тайны и общество фанатиков.

Получилось кино, которое одновременно и про борьбу за идею, и про борьбу с самим собой — не зря критики разнесли его по номинациям от «Лучшего фильма» до «Лучшей режиссуры».

Следующая остановка — «Оскар»: трехчасовой боевик стал фаворитом «Золотого глобуса» — 9 номинаций и ни одного шанса у конкурентов

Сюжет, кстати, тоже в стиле Андерсон без попыток сгладить углы. Левые радикалы, предательства, подполье, игры спецслужб — и в центре всего Леонардо ДиКаприо как Пэт, человек, которому революция сломала жизнь, но все же оставила одну цель — защитить дочь любой ценой. Через 15 лет после провала всей группы он почти разрушен, но все еще способен вцепиться за горло, если потребуется.

Неудивительно, что у фильма 94% свежести на Rotten Tomatoes — критики обожают сильные авторские работы, где никто не делает вид, что реальность выглядит аккуратно. Зрители тоже оценили: 85% — роскошный результат для картины, которая не строит из себя супергеройский блокбастер и еще длится почти 3 часа.

Весь фокус на ДиКаприо

TIME вообще назвал ДиКаприо артистом года — и это при том, что актер снялся всего в одном фильме. В «Битве за битвой» ему пришлось показать всю палитру эмоций, что, конечно, не было для него проблемой. Ведь что касается актерской игры, к ДиКаприо никогда не возникает вопросов.

Стоит ДиКаприо появиться в фильме «не проходного» уровня, как где-то в штаб-квартире «Оскара» начинают протирать статуэтки. Режиссерам не меньше фанатов хотелось бы, чтобы актер чаще появлялся на больших экранах.

Следующая остановка — «Оскар»: трехчасовой боевик стал фаворитом «Золотого глобуса» — 9 номинаций и ни одного шанса у конкурентов

В профессиональной среде часто говорят: если кино лидирует на «Золотом глобусе», можно смело рассчитывать на «Оскар». У «Битвы за битвой» расклад именно такой: девять номинаций — это уже почти официальное приглашение на главную сцену Голливуда.

Будет ли победа? Вероятнее всего, да. По крайней мере, сейчас фильм выглядит главным фаворитом сезона. И как таковых конкурентов у него нет.

Ранее мы писали: Сезон наград открыт: этот фильм официально признан лучшим в 2025 году — Тимоти Шаламе опять рискует остаться без «Оскара»

Фото: Legion-media
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
