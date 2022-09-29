«Следствие ведут знатоки»: роль Кибрит сыграла с актрисой злую шутку

«Следствие ведут знатоки» — один из самых популярных советских телесериалов, за приключениями героев которого страна следила несколько десятилетий. Все исполнители главных ролей с первой же серии обрели всенародную любовь, сохранив ее на протяжении 18 лет выхода сериала.

Но если Георгий Мартынюк, сыгравший Пал Палыча Знаменского, и Леонид Каневский, воплотивший на экране образ легендарного майора Томина, не остались заложниками этой любви и своих ролей, то вот актрисе Эльзе Леждей, сыгравшей роль эксперта-криминалиста Зиночки Кибрит, повезло гораздо меньше.

Ее настолько отождествляли с образом Кибрит телезрители, что режиссеры перестали предлагать артистке иные роли.

Последний раз она появлялась на экране в 1992 году в фильме «Волчицы». Но тогда же в ее жизни произошла трагедия: скончался любимый муж, актер Всеволод Сафонов, с которым она прожила больше двадцати лет. После этого Леждей замкнулась в себе и почти перестала выходить из дома.

Эльза Ивановна пережила мужа всего на 9 лет, так же, как и он, скончавшись от рака легких. А Зиночка Кибрит так и осталась вершиной ее актерской карьеры, которую, можно сказать, эта самая роль и погубила.