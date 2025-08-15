Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)

Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)

15 августа 2025 14:15
Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)

Ну а №3 оценят поклонники нашумевшего «Фишера».

Детективный жанр в российских сериалах иногда преподносит щедрые сюрпризы. Особенно когда расследованием занимаются женщины, у которых за плечами не только профессиональный опыт, но и своя непростая жизнь. Эти три истории объединяет не только интрига, но и живые, яркие героини, за которыми хочется следить до финальной сцены.

«Женский приговор» (мини-сериал, 2022) — рейтинг 7.5

Три непохожих женщины со сложной судьбой. Один рок-музыкант. Много трупов. Один суд.

Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)

1980-е годы. Судья Ирина Полякова ведет процесс над молодым рок-музыкантом, обвиняемым в серийных убийствах. Ему грозит высшая мера, но Ирина сомневается в справедливости обвинения. К делу привлекают двух народных заседателей — педагога Надежду и врача Наталью. Каждая из них приносит в процесс свои сомнения, тайны и личные драмы.

«Классический детектив, приятно удививший. Не ждал ничего хорошего, но сериал оказался цельным, без лишних сцен, с продуманным сюжетом. Несколько раз ожидал банальных поворотов — и каждый раз ошибался.

Советская эпоха показана без перегибов, детали — на высоте. Да, есть переигрывания и простые решения, но в рамках бюджета результат отличный», — уверяют зрители.

«Замаячный» (мини-сериал, 2019) — рейтинг 6.5

Прошлое возвращается в виде старого кошмара. Да, почти как в «Хрустальном».

Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)

Следователь Екатерина Мазурова и оперативник Сергей Поляков когда-то пережили трагедию — в их родном поселке орудовал маньяк, убивший сестру Кати и невесту Сергея. Спустя одиннадцать лет убийства возобновляются, и им вновь приходится столкнуться с прошлым.

«Напряженный детектив, который держит с первой серии. Атмосфера 90-х передана настолько достоверно, что смотреть местами страшно — слишком узнаваемые реалии.

Герои прописаны живо, особенно следователь в исполнении Татьяны Чердынцевой. Серии пролетают на одном дыхании. Советую всем, кто ценит детективы без лишней мелодраматичности».

«Кошка» (сериал, 2023) — рейтинг 7.5

Мрачный приморский детектив для тех, кто любит атмосферу и опасные тайны.

Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)

В небольшом приморском городе исчезают дети. Полиция считает, что они вернутся сами, но Оксана Кошкина, недавно вернувшаяся в полицию, подозревает масштабную криминальную схему. Ее собственное прошлое и старые раны переплетаются с расследованием.

«”Кошка” — сериал с массой логических дыр, но затягивает так, что смотришь запоем. Камерная атмосфера, удачный выбор локаций, сильные женские роли. Хорошая работа с детьми-актерами, харизматичные второстепенные персонажи.

Да, не все идеально, но после финала остается желание дождаться второго сезона».

Эти три сериала — доказательство, что российские истории о женщинах-детективах могут быть и атмосферными, и неожиданными, и без надуманных сюжетных перегибов. Тут есть и ретро-драма, и мрачная криминальная история, и напряженный триллер, так что скучно точно не будет.

И что важнее всего — не придется ждать десятки серий, чтобы увидеть развязку.

Ранее мы также писали: В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Женский приговор», «Замаячный», «Кошка»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Встретимся на Аляске: 5 фильмов об этом удивительном ледяном штате — от скрытого шедевра Нолана до вампирского хоррора (и совсем без политики) Встретимся на Аляске: 5 фильмов об этом удивительном ледяном штате — от скрытого шедевра Нолана до вампирского хоррора (и совсем без политики) Читать дальше 14 августа 2025
Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку Читать дальше 16 августа 2025
«Работа с бумажками затмит любой боевик»: ИИ назвал лучший российский детектив — выбирал между «Невским», «Шефом» и «Первым отделом» «Работа с бумажками затмит любой боевик»: ИИ назвал лучший российский детектив — выбирал между «Невским», «Шефом» и «Первым отделом» Читать дальше 16 августа 2025
Эти три книги Цискаридзе перечитывает годами — выбрали лучшие экранизации: от Андреасяна до Бортко Эти три книги Цискаридзе перечитывает годами — выбрали лучшие экранизации: от Андреасяна до Бортко Читать дальше 15 августа 2025
«Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше «Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше Читать дальше 15 августа 2025
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми Читать дальше 15 августа 2025
Почти не страшно, безумно интересно: лучший Sci-Fi-сериал по Кингу можно «проглотить» всего-то за 8 часов — «Под куполом» и рядом не стоял Почти не страшно, безумно интересно: лучший Sci-Fi-сериал по Кингу можно «проглотить» всего-то за 8 часов — «Под куполом» и рядом не стоял Читать дальше 15 августа 2025
Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!) Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!) Читать дальше 15 августа 2025
Чтобы не скучать по высшему обществу: лучшие исторические сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Позолоченного века» Чтобы не скучать по высшему обществу: лучшие исторические сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Позолоченного века» Читать дальше 15 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше