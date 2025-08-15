Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)

Детективный жанр в российских сериалах иногда преподносит щедрые сюрпризы. Особенно когда расследованием занимаются женщины, у которых за плечами не только профессиональный опыт, но и своя непростая жизнь. Эти три истории объединяет не только интрига, но и живые, яркие героини, за которыми хочется следить до финальной сцены.

«Женский приговор» (мини-сериал, 2022) — рейтинг 7.5

Три непохожих женщины со сложной судьбой. Один рок-музыкант. Много трупов. Один суд.

1980-е годы. Судья Ирина Полякова ведет процесс над молодым рок-музыкантом, обвиняемым в серийных убийствах. Ему грозит высшая мера, но Ирина сомневается в справедливости обвинения. К делу привлекают двух народных заседателей — педагога Надежду и врача Наталью. Каждая из них приносит в процесс свои сомнения, тайны и личные драмы.

«Классический детектив, приятно удививший. Не ждал ничего хорошего, но сериал оказался цельным, без лишних сцен, с продуманным сюжетом. Несколько раз ожидал банальных поворотов — и каждый раз ошибался. Советская эпоха показана без перегибов, детали — на высоте. Да, есть переигрывания и простые решения, но в рамках бюджета результат отличный», — уверяют зрители.

«Замаячный» (мини-сериал, 2019) — рейтинг 6.5

Прошлое возвращается в виде старого кошмара. Да, почти как в «Хрустальном».

Следователь Екатерина Мазурова и оперативник Сергей Поляков когда-то пережили трагедию — в их родном поселке орудовал маньяк, убивший сестру Кати и невесту Сергея. Спустя одиннадцать лет убийства возобновляются, и им вновь приходится столкнуться с прошлым.

«Напряженный детектив, который держит с первой серии. Атмосфера 90-х передана настолько достоверно, что смотреть местами страшно — слишком узнаваемые реалии. Герои прописаны живо, особенно следователь в исполнении Татьяны Чердынцевой. Серии пролетают на одном дыхании. Советую всем, кто ценит детективы без лишней мелодраматичности».

«Кошка» (сериал, 2023) — рейтинг 7.5

Мрачный приморский детектив для тех, кто любит атмосферу и опасные тайны.

В небольшом приморском городе исчезают дети. Полиция считает, что они вернутся сами, но Оксана Кошкина, недавно вернувшаяся в полицию, подозревает масштабную криминальную схему. Ее собственное прошлое и старые раны переплетаются с расследованием.

«”Кошка” — сериал с массой логических дыр, но затягивает так, что смотришь запоем. Камерная атмосфера, удачный выбор локаций, сильные женские роли. Хорошая работа с детьми-актерами, харизматичные второстепенные персонажи. Да, не все идеально, но после финала остается желание дождаться второго сезона».

Эти три сериала — доказательство, что российские истории о женщинах-детективах могут быть и атмосферными, и неожиданными, и без надуманных сюжетных перегибов. Тут есть и ретро-драма, и мрачная криминальная история, и напряженный триллер, так что скучно точно не будет.

И что важнее всего — не придется ждать десятки серий, чтобы увидеть развязку.

