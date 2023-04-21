Следователя Куликова из «Кармелиты» не узнать: он превратился в брутального качка (фото)

Несколько лет назад Дениса Беспалого знала почти каждая телезрительница. Актер снимался в нашумевшем сериале «Кармелита: Цыганская страсть», где сыграл следователя Куликова. Как изменился Беспалый с тех самых пор?

Денис Александрович начал свою карьеру еще в 90-х, но популярности достиг только к концу нулевых. Его можно увидеть в сериалах «Институт благородных девиц», «Черные волки», «Собор». Также Беспалый известен как актер дубляжа — во многих фильмах его голосом говорят персонажи Рассела Кроу и Кристиана Бэйла, в частности, Бэтмен.

За последние годы артист сильно изменился. В свои 49 лет Денис Александрович выглядит как брутальный качок: лысина, борода, здоровенная фигура. Он совсем не похож на себя в «Кармелите», поэтому его узнает далеко не каждая поклонница сериала. Сегодня Беспалый по-прежнему востребован как актер дубляжа. Он признается, что секрет его успеха прост: нужно максимально близко чувствовать своего персонажа, тогда голос «ляжет» прекрасно.