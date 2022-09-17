Следовала всю жизнь: какой совет дала Орлова опечаленной Крачковской

Путь Натальи Крачковской в кино был тернист. Девушка отличалась нестандартной внешностью и была мало похожа на киношных красавиц. Наперекор всем настырная Крачковская поступила во ВГИК.

Но актриса так и не смогла окончить вуз. Во время учебы произошла трагедия – девушка попала в автомобильную аварию, получила тяжелое сотрясение мозга и почти ослепла. Тем не менее, будущая звезда поправилась и начала сниматься сначала в массовках, а потом и в эпизодах.

Леонид Гайдай заприметил колоритную артистку и предложил ей сыграть Мадам Грицацуеву в комедии «12 стульев». Впереди у нее были заметные роли в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Покровские ворота», «Человек с бульвара Капуцинов».

Помогла Крачковской в карьере актриса Любовь Орлова. Однажды Орлова пригласила молодую Крачковскую к себе в гримерку и спросила, хочет ли та похудеть. Наталья Крачковская ответила утвердительно, но Орлова убедила Крачковскую оставаться такой, какая она есть. Так Наталья Крачковская и стала самой обаятельной толстушкой советского кино.