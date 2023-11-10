Славянам особенно повезло: люди с этим цветом глаз — настоящие любимчики фортуны

Судьбу человека определяют не только его решения. Как оказалось, будущее можно предсказать и по цвету глаз. И нередко везет лишь обладателям голубой и серо-голубой радужной оболочки.

Как уверены эксперты, люди с таким цветом отличаются трудолюбием, сильным умом и ответственностью. И это одна из причин, почему фортуна всегда оказывается на их стороне. Помимо этого, они известны своей добротой, открытостью и чистосердечностью, что нередко привлекает удачу и помогает добиваться желаемого.

Окружение же обладателей голубых глаз всегда состоит из приятных людей, которые безвозмездно поддерживают их. И эта помощь оказывает плодотворное влияние, помогая им принимать сложные решения и ставить рекорды. Их смело можно назвать надежными партнерами, поэтому люди тянутся к ним, находят в них прекрасных друзей и спутников жизни.