Славы так и не узнала: не поверите, кто первым спел хит Пугачевой «Позови меня с собой»

Нетленный хит «Позови меня с собой» миллионы россиян до сих пор помнят наизусть. Но мало кто знает, что с этой песней связана очень драматичная история одного человека. Впервые легендарную композицию исполнила поэтесса Татьяна Снежина, она же и является автором слов. Она писала много пронзительных текстов, сочиняла песни и часто исполняла их перед публикой. Но популярность пришла к Снежиной уже после ее смерти.

Поэтесса погибла в 23 года в автокатастрофе. Она возвращалась с Алтая на микроавтобусе со своим женихом продюсером Сергеем Бугаевым. По дороге они столкнулись с грузовиком. В результате ДТП погибли все пассажиры микроавтобуса — Снежина, ее жених, а также их четверо друзей.

Поэтесса оставила после себя огромное творческое наследие. Она написала больше 200 песен, которые исполняла сама. После гибели Снежиной ее композиции вошли в репертуар самых топовых звезд того времени — Лады Дэнс, Михаила Шуфутинского, Николая Трубача, Иосифа Кобзона.

А хит «Позови меня с собой» прогремел и за пределами России. Песня стала знаковой для Аллы Пугачевой: Примадонна тогда была на грани забвения, но неожиданная мистическая помощь Снежиной подоспела как нельзя кстати. Сама поэтесса, увы, так и не дождалась своего триумфа.