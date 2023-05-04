Славу Зайцева показали в известном сериале: обомлеете, увидев, что с ним сотворили

Уход великого модельера Вячеслава Зайцева потряс всю страну. Последнее десятилетие кутюрье тяжело болел, и о нем почти не вспоминали. Однако в 2015 году нашелся повод снова заговорить о Зайцеве. Восемь лет назад на малые экраны вышел сериал «Красная королева». В основу сюжета легла биография легендарной советской модели Регины Збарской. Ее успеху немало способствовал Вячеслав Михайлович, и эта линия была освещена в сериале.

Роль именитого кутюрье исполнил Василий Цыганцов. Его персонаж появляется уже в последних сериях, но каждый эпизод с ним приковывал внимание зрителей. По их мнению, создатели сериала показали Зайцева слишком красивым и чересчур гротескным, а его костюмы выглядели карикатурно. Модельер предстал восторженным героем, который едва ли не плясал вокруг Регины.

Сам Вячеслав Михайлович раскритиковал этот проект. Зайцев отмечал, что его экранный образ не имеет с ним ничего общего. Также, по мнению модельера, создатели опорочили образ Збарской. Кутюрье заключил, что картину нельзя допускать до экранов. Однако сериал все равно показали, и он был тепло принят зрителями.