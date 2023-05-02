Славу Зайцева похоронят под чужой фамилией: вот в чем дело

Имя Вячеслава Зайцева известно не только в России, но и по всему миру. Прославленный кутюрье давно вошел в ряды самых талантливых модельеров, а за его коллекциями следили поклонники моды на всех континентах. При этом мало кто знает, какую тайну он старательно скрывал от публики.

Как оказалось, Зайцев — это не настоящая фамилия модельера. При рождении он был записан как Вячеслав Кокурин и до 20 лет носил фамилию своей матери Марии, так как их отец был осужден за измену родине.

Изменить имя дизайнер решился только тогда, когда их отец вернулся из лагерей и воссоединился с семьей. Родители Зайцева, как пишут «Аргументы и факты », официально стали мужем и женой, после чего будущий модельер и сменил фамилию, признав тем самым родство со своим отцом Михаилом. С того времени он уже не изменял имя и до конца дней оставался Зайцевым.