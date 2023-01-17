Славу увели из-под носа: звездой «Сумерек» должна была стать россиянка (фото)

Легендарные «Сумерки» произвели в свое время настоящий фурор во всем мире. Но мало кто знает, что в одной из ролей должна была сняться русская актриса. Речь идет о дочери Беллы и Эдварда — Ренесми. Героиню сыграла американская модель и актриса Маккензи Фой.

Но она могла не появиться в культовом фильме, ведь изначально создатели «Сумерек» хотели пригласить на роль россиянку Кристину Пименову — девочку, которая тогда считалась самым красивым ребенком в мире.

Российская модель даже была на кастинге, но в итоге ее кандидатуру отвергли. Камнем преткновения стал ее крайне слабый английский язык. Вот такая банальная причина. Роль чудесного ребенка-полувампира идеально подошла бы Пименовой, ведь она обладает уникальной, почти совершенной внешностью.

Однако в итоге Ренесми сыграла Маккензи Фой. Позднее она появилась в картинах «Щелкунчик» и «Интерсталлар». Несмотря на успех в кино, своей основной деятельностью Фой называет модельный бизнес. А о том, какими бы вышли «Сумерки» с участием Пименовой, остается только фантазировать.