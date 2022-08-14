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Славу требуют оградить от юных девушек: дело в скандальном откровении

14 августа 2022 16:20
Славу требуют оградить от юных девушек: дело в скандальном откровении

Звезда, по мнению родителей, подает ужасный пример.

Интервью Славы на программе Бориса Корчевникова вызвало у зрителей бурю эмоций. В «Судьбе человека» исполнительница призналась, что 20 лет состояла в отношениях с богатым, женатым человеком на 28 лет ее старше — ради материального обеспечения.

Хотя звезда со слезами на глазах объяснила свои мотивы, понятные каждому россиянину — желание вырваться из бедности, гарантировать счастливую жизнь дочери — нашлось немало людей, которые осудили ее за откровенность.

Обеспокоенные пользователи Сети, многие из которых сами родители, обвинили Славу в пропаганде разврата, не обратив внимания на ее рыдания, и заявили, что юную аудиторию нужно оградить от артистки.

«Теперь благодаря ей многие бедные девочки могут посчитать нормальным спать с богатым старичком», «Интересно, ей было все равно, что он женат, а вот если на мужа ее дочери сядет пташка, ей тоже будет все равно?», «Романтизировать эти вещи нельзя!!!» — жестко высказались комментаторы.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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