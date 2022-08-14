Славу требуют оградить от юных девушек: дело в скандальном откровении

Интервью Славы на программе Бориса Корчевникова вызвало у зрителей бурю эмоций. В «Судьбе человека» исполнительница призналась, что 20 лет состояла в отношениях с богатым, женатым человеком на 28 лет ее старше — ради материального обеспечения.

Хотя звезда со слезами на глазах объяснила свои мотивы, понятные каждому россиянину — желание вырваться из бедности, гарантировать счастливую жизнь дочери — нашлось немало людей, которые осудили ее за откровенность.

Обеспокоенные пользователи Сети, многие из которых сами родители, обвинили Славу в пропаганде разврата, не обратив внимания на ее рыдания, и заявили, что юную аудиторию нужно оградить от артистки.